Piedini ustionati dalle bombe Sara racconta la missione di Gaza Da clown dottore ai soccorsi

(Di lunedì 12 agosto 2024) arezzo Il sorriso che porta tra le corsie di un ospedale ai bambini malati, stavolta è servito per i piccoli diin fugae coi segni della guerra addosso. "Una bambina aveva un timpano perforato dall’esplosione di una bomba, un altro i", diceDuchi, rettore della Misericordia, di ritorno da unache non dimenticherà. Al punto da esclamare: "Ho lo zaino pronto per partire se ci sarà bisogno". E dell’aiuto dei volontari della Misericordia, Anpas e Croce Rossa, ci sarà bisogno ancora a lungo nell’inferno di. Da Arezzo la grande famiglia della Misericordia ha detto sì alla richiesta della Protezione Civile eè partita. Con lei altri volontari, medici e specialisti della squadra toscana addestrata alle missioni umanitarie.