Pavia 25enne egiziano si tuffa nell’Agogna e viene trascinato via dalla corrente

(Di lunedì 12 agosto 2024) Mezzana Bigli (), 12 agosto 2024 – Era in acqua con il cugino quando è stato. Un giovane di 25 anni, di nazionalità egiziana, è formalmente disperso, con tutta probabilità purtroppo annegato, nel torrente Agogna. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 agosto, poco prima delle 18, dal punto dove i due cugini si eranoti in acqua, all'altezza del ponte della provinciale 206, sulla strada che da Sannazzaro de' Burgondi porta a Casei Gerola, poco prima che l'Agogna sfoci nel Po. Solo uno dei due cugini è infatti riuscito a tornare a riva e a lanciare la disperata richiesta di soccorso, mentre l'altro è scomparso sott'acqua e non è più riemerso. Sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Voghera, che hanno ascoltato il testimone per ricostruire l'accaduto.