Olimpiadi Beppe Cormio | Velasco a Jesi mi convinse subito senza di lui volley italiano meno felice

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il manager Lube conferma: Julio è uomo che sa concretamente mettere in atto il suo talento e tirar fuori da ogni singolo giocatore, da ogni elemento singolo dello staff, da ogni singolo dirigente il meglio”, 12 agosto 2024 – Erano gli anni Ottanta, la Golden Age della pallavolo griffata Tre Valli, quando uno sconosciuto Juliolasciò l’Argentina e arrivò a Pianello Vallesina in qualità di head coach del roster marchigiano (che si preparava ad affrontare da matricola la serie A2 1983/84). A scoprirlo, nel lontano 1983, un giovanissimo diesse, made in, di nome Giuseppe(foto primo piano, l’allora presidenteSandrino Casoni), allora ventottenne, attualmente Direttore Generale di uno dei club più importanti al mondo, la LubeCivitanova. piaggesigiardinieri massaccesi Ebbene sì,, il nome una garanzia.