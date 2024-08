' Mission' Tom Cruise chiude Parigi2024

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 12 agosto 2024) 0.05 L'evento allo Stade de France, il passaggio di testimone verso Los Angeles 2028,lo spettacolo dal titolo 'Records' "uno spettacolo distopico ambientato in un mondo senza più i Giochi". Tra le 'celebrity' alla cerimonia di chiusura delle 33esime Olimpiadi a SaintDenis, a 10 Km dal centro,la band francese Phoenix e la cantante Usa Billie Elish. H.E.R. canta l'inno Usa e Tomarriva dall'alto:testimonial della bandiera olimpica. In moto per Parigi, poi vola a Hollywood. In spiaggia a L.A. i Red Hot Chili Peppers e Snoop Dogg.