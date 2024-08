Ma Và – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ma Và Via Via Euclide Turba, 6/8, – 00195Telefono: 06/3729134 Sito Internet: www.ristomava.com Tipologia: vegana Prezzi: antipasti 10/14€, primi 9/15€, secondi 10/13€, dolci 5/6€ Chiusura: Domenica OFFERTA Nuova e piacevole scoperta questo ristorante vegano situato in una piccola traversa di Viale Angelico. Il menù propone piatti della nostra tradizione culinaria, in aggiunta a qualche piatto che si ispira alle tradizioni medio-orientali, come i gustosi felafel con maionese alla senape, dalla frittura asciutta e croccante, che abbiamo assaggiato tra gli antipasti. Dalla lista del giorno abbiamo scelto anche la vellutata con latte di cocco (ben dosato), cavolo nero e anacardi sbriciolati, dal sapore convincente ed equilibrato.