L' ira delle follower di Campello | Quanta falsità Altro caso Ferragni?

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un fulmine a ciel sereno che spazza via in un colpo la narrazione della famiglia modello e della coppia più invidiata dei social. Il calciatore Alvaro Morata e l'influencer Alicehanno annunciato con due post separati la fine del loro matrimonio. Una relazione raccontata quasi in tempo reale sui social dall'imprenditrice digitale, dalla nascita dei figli ai successi professionali. Una coppia che sembrava perfetta fino a pochi giorni fa, con le fotovacanze e dei figli, abbracci e sorrisi. Poi i due post che parlano di "incomprensioni" che si sono accumulate nel tempo e che hanno spinto i due a lasciarsi, assicurando lealtà perché il benessere dei figli è la prima cosa, e respingendo ipotesi di tradimenti reciproci.