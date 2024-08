La Pro Patria supera 1-0 la Pergo Un inizio con il piede giusto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) Allo stadio Carlo Speroni la Proelimina dalla Coppa Italia lalettese, regolando i conti nei tempi regolamentari e cominciando così con ilil primo impegno ufficiale della nuova stagione della serie C. Tigrotti con il consueto 3-4-2-1 scelto da mister Colombo (foto), mentre per gli ospiti, il tecnico Mussa opta per un 3-5-2. La gara anche per il caldo fatica a decollare e il primo guizzo, si fa pere dire, è al 10’, di marca biancoblù con l’ex interista Curatolo, ma il suo diagonale non è preciso, così come lo spunto tentato dal suo compagno di squadra Mallamo poco dopo.