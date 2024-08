Inter a -5 dal via con la grana infortuni troppi | guaio sottovalutato?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) La settimana appena iniziata è quella in cui l’torna in campo a livello ufficiale, col debutto in Serie A sabato alle 18.30 in casa del Genoa. Inzaghi ci arriva con, un lato da non sottovalutare. PREPARAZIONE DI CHE TIPO? – Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Piotr Zielinski, Stefan de Vrij, Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni. Sono, in ordine cronologico, i sei giocatori dell’che hanno accusato fastidi muscolari nel mese di preparazione. Pur lavorando da poco più di quattro settimane (il 13 luglio il raduno), e con molti di questi che peraltro si sono uniti più tardi perché reduci dagli Europei, il precampionato ha già portato un prezzo carissimo sul fronte. Quattro veri e propri, di cui tre risentimenti (ossia stiramenti, evitando il linguaggio medico), più gli ultimi due (Bastoni e Calhanoglu) risparmiati per Chelsea-perché affaticati.