Impossibile fare la spesa in queste città | i prezzi degli alimenti sono arrivati alle stelle

(Di lunedì 12 agosto 2024) Cidelledel nostro Paese dovelaè diventato quasi, idi molti prodottialtissimi. Ecco quali.laè ovviamente un’attività necessaria, sia per chi vive da solo sia per chi ha una famiglia da mantenere, anche se in quest’ultimo caso c’è chi preferisce delegare questa incombenza ad altri. Non tutti agiscono allo stesso modo, chi ha poco tempo a disposizione, magari perché ha orari di lavoro poco regolari, preferisce farlo una volta a settimana, altri invece vengono il bisogno di avere alcuni prodotti freschi, per questo si recano sul posto almeno ogni due o tre giorni.lacosta sempre di più – Foto Cityrumors.itTutti hanno però riscontrato come il conto che ci si ritroverà sullo scontrino sia letteralmente lievitato, specialmente se si effettua un paragone rispetto a un anno fa.