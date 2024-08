Il segreto dei brigatisti Due pistole e una mitraglietta Un arsenale mai scoperto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) di Stefano Brogioni FIRENZE C’eranoe una, il 6 febbraio di ventuno anni fa in via Torcicoda. E le armi usate in quella rapina, che avrebbe dovuto finanziare le future azioni delle Nuove Brigate Rosse di Nadia Desdemona Lioce, Mario Galesi e Roberto Morandi, non sono mai state trovate. E non solo quelle: nella ricostruzione della stagione che culminò negli omicidi, il 20 maggio del 1999 a Roma, del giuslavorista Massimo D’Antona e, quasi tre anni dopo, a Bologna, del professor Marco Biagi, ci sono ancora dei buchi da colmare. A cominciare appunto dalle armi: unche i membri del commando continuano a custodire. A parlare di unfu anche Cinzia Banelli, la "compagna So" che con il suo pentimento si rivelò decisiva nell’individuazione dei componenti del gruppo toscano. "Ho colto che vi dovevano essere al massimo seie un’arma lunga.