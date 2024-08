Il choker | dagli anni 90 a oggi un vero must-have

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 12 agosto 2024) Isono gioielli che si indossano stretti intorno al collo, un pezzo che ha attraversato varie epoche e culture, trasformandosi di volta in volta per adattarsi ai gusti e alle tendenze del momento. Negli90 in particolare hanno trovato un momento di vera “celebrità”, chi non ricorda quella collana in plastica che simulava un tatuaggio? Di recente, soprattutto adesso, nell’estate 2024, ilè considerato un. Si rifà di nuovo il look per adattarsi a uno stile contemporaneo, è avvolgente e spesso super bold. Varie tipologie diQuesto gioiello è stato declinato con ogni tipo di materiale e trend. In versione minimal sono semplici e sottili, spesso in metallo, ideali per un look discreto ma elegante.