Gingillo ’lancia’ Unamore | Lotto in alto sempre meglio

(Di lunedì 12 agosto 2024)non si nasconde sui cavalli: "Ilin. Ci sono gli esperti, una sicurezza. Vedendo le batterie stamattina (ieri, ndr) c’è un numero un po’ ristretto. Due-tre esordienti, non di più", sentenzia. Lanciando un segnale di scelta insenza inventarsi nulla. Uno potrebbe esserecheha montato nell’ultima batteria? "Il proprietario me l’ha chiesto, l’ho fatto volentieri. Due giretti in Piazza sonobelli, divertenti.è esperto, secondo me già doveva debuttare da qualche anno. Se lo meritava visti gli inserimenti che ci sono stati. Ad agosto ce la farà? Vediamo potrebbe essere un nome che può entrare". Come hai visto Zio Frac e Tale e quale? "In forma dai, nonostante il tufo non fosse un granché. Eraa luglio, adesso è un gran cado.