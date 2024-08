Francia Germania e Regno Unito | L’Iran non attacchi Israele

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 agosto 2024)hanno lanciato oggi un appello congiunto per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, chiedendo aldi “astenersi dache potrebbero inasprire ulteriormente le tensioni regionali e mettere a rischio l’opportunità di arrivare a un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi”.hanno lanciato un appello congiunto chiedendo aldi “astenersi dache potrebbero inasprire ulteriormente le tensioni” Nella nota congiunta, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier britannico Keir Starmer hanno dichiarato: “Non risparmieremo alcuno sforzo per allentare le tensioni e trovare una via verso la stabilità. I combattimenti devono finire ora e tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas devono essere rilasciati.