Corso Umberto | rapinano una donna La Polizia di Stato trae in arresto due persone

(Di lunedì 12 agosto 2024): Arrestati due uomini per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale Nella scorsa mattina, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare inhanno notato due soggetti che, con un gesto fulmineo, hanno sottratto un portafogli ad una, per poi darsi a repentina fuga.I poliziotti, immediatamente intervenuti, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, i prevenuti, trovandoli in possesso del borsellino sottratto, poc’anzi, alla.Per tali motivi gli indagati, entrambi algerini di 44 e 47 anni con precedenti die irregolari sul territorio nazionale, sono stati tratti inper rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.