Banksy e il suo libero zoo a Londra | Vi regalo un sorriso

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 – All’inizio era il vuoto. Dio disse: "Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo". È l’inizio della Genesi, quando Dio mette mano al mondo prima ancora di creare dall’argilla Adamo ed Eva. È l’inizio di tutto, dove tutto è possibile. Sarà forse una specie di Genesi quella che sta realizzando in questi giorni al’inafferrabile? La differenza tra lui e Dio, per ora, è anche quella cheil settimo giorno non si riposa. Ma andiamo per ordine. Quando lunedì scorso è apparsa per la prima volta una capra che traballava su un muro, su un precipizio vicino a Kew Bridge, nel sud-ovest di, alcuni hanno pensato che potesse essere un simbolo folle: ma la firma didell’opera realizzata con uno stencil nero è stata presto evidente.