ATP Cincinnati Matteo Berrettini si allena con Carlos Alcaraz | un percorso complicato nel torneo dell’Ohio

(Di lunedì 12 agosto 2024)è pronto per una nuova sfida. Dopo aver trionfato nei tornei sulla terra rossa di Gstaad e di Kitzbuehel, il romano si dovrà cimentare in un contesto decisamente qualificato come il Masters1000 di. Ricevuta una wild card dagli organizzatori,ha avuto modo di cominciare il proprionel tabellone principale, ma avrà undifficile fin dall’esordio. Il sorteggio non è stato benevolo con, che nel primo turno rischia molto contro il danese Holger Rune (testa di serie n.15). Non sta vivendo un momento particolarmente brillante quest’ultimo, ma parliamo di un giocatore dotato di un gran tennis e capace di battere chiunque nelle giornate di grande vena. Sarà interessante capire comesi adatterà a questa superficie.