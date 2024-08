Tutto quello che devi sapere se vuoi essere tra i massimi esperti delle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 11 agosto 2024) Era l'evento più atteso dell'anno, per tanti atleti l'occasione della vita, l'unica manifestazione in grado di coinvolgere milioni di persone inil mondo. Manca soltanto l'ultimo atto, la cerimonia di chiusura, dopo la quale la fiaccola olimpica si spegnerà per riaccendersi tra quattro anni a Los Angeles. Dove sarà la cerimonia di chiusura e chi saranno i portabandiera dell'Italia L'ultimo attodi2024 si terrà allo Stade de France: la cerimonia andrà in scena dalle 21 di stasera (la potremo vedere in diretta su Rai, Discovery+, Sky, DAZN, Olympic channel tv), per un grande spettacolo in cui si esibiranno oltre 270 artisti. Un evento assai diverso e molto più classico rispetto adi apertura sulla Senna (che ha attirato su di sé parecchie polemiche per le scelte del regista Thomas Jolly), di nuovo in uno stadio davanti a 80 mila persone.