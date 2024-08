Scandalo violenze in Argentina parla la moglie di Fernandez

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) L'ex first ladyFabiola Yañez ha rotto il silenzio confermando le minacce e le aggressioni fisiche dell'ex presidente Alberto Fernández nei suoi confronti. In un'intervista rilasciata al portale Infobae ha affermato inoltre che negli ultimi mesi il marito esercitava su di lei "terrore psicologico" dicendole di nonre altrimenti si sarebbe suicidato. "Mi minacciava a giorni alterni", ha aggiunto Yañez. La ex giornalista ha quindi sottolineato che i video emersi fino ad oggi riguardo le infedeltà del marito rappresentano solo una piccola parte di quello che ha subito. "Quei video apparsi l'altro giorno non sono niente in confronto a quello che ha fatto", ha detto Yañez. Ladidice inoltre di non sentirsi sicura a Madrid, dove vive attualmente con il figlio Francisco di 2 anni e denuncia nuove intimidazioni.