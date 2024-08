Ruscelli montagne boschi e rifugi Fuga dal caldo | cosa fare in Mugello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Una temperatura di 24-25 gradi, nel pomeriggio, all’aperto. Dov’è questo Paradiso? si chiederanno quelli che lottano cone afa in città. Più vicino di quanto si creda, bastaqualche decina di chilometri e venire in. In alto, per la precisione, perché nel fondovalle i 35 gradi ed oltre sono la norma anche per i Mugellani. C’è solo l’imbarazzo della scelta, e convieneun elenco, pur parziale, di questi luoghi del refrigerio. Anzitutto i passi. Siamo intorno ai mille metri. La Futa, la Colla, la Sambuca, la Rati, il Giogo: luoghi verdi, belli, e tanta aria fresca. E nei pressi non mancano neppure aree attrezzate, bivacchi eper trascorrere una giornata all’aria aperta. Partiamo da Firenzuola.