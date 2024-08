Pierpaolo Pretelli e la gag con Giulia Salemi | Prime nausee per colazione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 11 agosto 2024)scherza condurante la sua gravidanza: la gag Trasi stanno ritrovando a fare i conti con una nuova fase della loro vita e della loro relazione. Tante cose sono cambiate dal momento in cui i due hanno annunciato la gravidanza dell’influencer, che tra qualche mese dunque diventerà ufficialmente mamma. E lo spirito goliardico dinon poteva non spuntare fuori, con il modello ed ex velino di Striscia la notizia che ha colto l’occasione nelle scorse ore per scherzare con la sua