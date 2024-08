Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 2 | scelte le interpreti delle Sorelle Gray

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 11 agosto 2024)e gli dei2:lee gli dei2 continua a completare il suo cast. Al D23, la Disney ha svelato il trio di donne che interpreteranno le: Sandra Bernhard nel ruolo di Anger, Kristen Schaal nel ruolo di Tempest e Margaret Cho nel ruolo di Wasp. Nel mondo mitologico in continua espansione di Rick Riordan, lesono donne anziane che condividono un occhio e un dente e gestiscono una “ditta di taxi” a New York City. Incontrano alcuni dei personaggi principali dopo averli incontrati mentre sono in fuga in Il Mare dei Mostri, su cui sarà basata la seconda stagione dello show, al momento in produzione.e gli dei: il teaser della seconda stagione Come ogni personaggio della saga di Rick Riordan, anche lehanno un corrispettivo nella mitologia greca.