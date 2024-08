Perché andranno in Colombia?

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 11 agosto 2024) Un tour reale non ufficiale con grandi aspettative Nei prossimi giorni, a partire da giovedì, il principe Harry e Meghan Markle intraprenderanno un’attesissima visita in. Questo viaggio, che ha l’aria di un tour reale non ufficiale, segue un invito del vicepresidente della, Francia Márquez, la prima donna di colore a ricoprire questa carica. Márquez ha confermato la prossima visita della coppia, sottolineando il ruolo di Meghan nel viaggio. Meghan, che ha recentemente festeggiato il suo 43° compleanno senza il riconoscimento pubblico della famiglia reale, visiterà Bogotà, Cartagena de Indias e Cali. Lì, incontrerà i giovani leader regionali della, mostrando il suo spagnolo fluente, affinato durante il suo periodo in una scuola privata a Los Angeles e successivamente perfezionato in Argentina.