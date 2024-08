Ospedale mancano i medici | tornano le proteste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) "L’Carlo Urbani ormai da mesi è privo della di figura dell’endocrinologo. Anche per un semplice certificato di esenzione oltrechè per dei controlli ti mandano se ti va bene ad Ancona, ma non tutti abbiamo l’auto per spostarci con facilità". A segnalare il nodo è una lettrice che "da quattro mesi" non riesce a prenotare la visita con un endocrinologo qualsiasi nella sua città. "Mi dicono che l’endocrinologo al Carlo Urbani non c’è più e non si sa se e quando questa figura verrà reintrodotta. Lo trovo assurdo" lamenta la donna. "Stiamo provvedendo a coprire tutte le carenze – rassicura il direttore dell’Ast Ancona Giovanni Stroppa - e lo faremo anche con questa. Il concorso è stato espletato e siamo al lavoro per attingere il professionista da assumere. Dovremmo riuscire a sanare anche questa carenza in tempi piuttosto rapidi".