MotoGp Yamaha-Pramac sceglie Oliveira e Miller per il 2025

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Bologna, 11 agosto 2024 – Il nuovo teamha scelto l’esperienza. Nessuna sorpresa nella composizione del team per il, quando la squadra italiana passerà con la M1 dopo tanti anni in Ducati. La coppia di piloti sarà formata da Miguel, visto in questi anni in Aprilia, e da Jack, ex Ducatista ufficiale e reduce da un biennio in KTM. Tanti gran premi del curriculum dei due piloti che dunque comporranno una squadra basata sull’esperienza per portare la M1 di nuovo ai vertici. Aservono dati, indicazioni, sviluppo della moto nella giusta direzione e sarebbe stato probabilmente un azzardo puntare su una coppia di piloti troppo giovane e inesperta. Toccherà allora acercare di aiutare siaalla ricerca dei risultati sianello sviluppo di un prototipo ora incapace di giocarsi vittorie e titoli mondiali.