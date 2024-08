L’Inter spera in buone notizie per l’attacco | l’ipotesi per la prima con il Genoa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024)si auspica di poter contare su dei recuperi importanti in vista delladi campionato contro il. Lanza sembra suffragata dai fatti. LA SITUAZIONE – Inter-sarà il match d’esordio per i nerazzurri nella Serie A 2024-2025. Il club meneghino, al momento, può contare su tre attaccanti pronti a prendere parte alla sfida contro il Grifone: Lautaro Martinez, rientrato però da poco ad Appiano Gentile, Marcus Thuram e Joaquin Correa, che i nerazzurri continuano a considerare un esubero da cedere in questa finestra di calciomercato. Inter-, l’occasione per vedere Taremi per lavolta in Serie A? L’AUSPICIO – Ecco che lanza di Simone Inzaghi è di poter avere a disposizione, almeno dalla panchina, l’iraniano Mehdi Taremi.