Lago Bianco la figuraccia delle istituzioni dopo l’avvio del cantiere | Accordo perché ripristino i danni

(Di domenica 11 agosto 2024) Ancora novità dalal passo Gavia, al confine tra le province di Brescia e Sondrio, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Uno specchio d’acqua di circa 650 metri di perimetro per 4-6 metri di profondità, ad oltre 2600 metri di altezza, intorno al quale sopravvivono specie vegetali di grande importanza. Un luogo “incantato” – protetto dalle Direttive europee “Uccelli” e “Habitat” e tutelato come Riserva Tresero Dosso del Vallon – nel quale lo scorso anno è stato aperto uncon l’obiettivo di sfruttare le acque per alimentare il sistema di innevamento artificiale a serviziopiste di Santa Caterina Valfurva.