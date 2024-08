Inter senza 10 ma Inzaghi non può varare il piano B né il piano C

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) Ultima amichevole estiva per l’dima quello contro il Chelsea non sarà un test veramente utile alla causa per via delle importanti assenze. In campo il solito undici nerazzurronovità di mercato ma depotenziato, quindi niente chance di testareB e/oC LONDRA – Presentarsi in casa del Chelseail capitano Lautaro Martinez, appena rientrato dalle vacanze estive dopo le fatiche in Copa America, va bene perché si tratta di un’amichevole. Farlonemmeno il regista Hakan Calhanoglu è un problema tecnico per il 3-5-2ano. La vera complicazione per Simone, però, è non avere a disposizione i nuovi acquisti Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, che avrebbero dovuto prendere proprio il posto di Calhanoglu e Lautaro Martinez.