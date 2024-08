Il Como museo perde subito colpi | dura 17 minuti la partita di Varane problemi muscolari

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024)17ladiche esceper. Ilavrà fatto anche una campagna acquisti scintillante ma nel calcio come nella vita la storia conta fino a un certo punto.è un colpo a effetto. Un campione del mondo su quel ramo del lago di. Ma poi succede chepronti via si faccia male. Non è nemmeno così anziano, anzi. Ha 31 anni il francese ex Real Madrid ed ex Manchester United. Fabregas lo ha schierato nella gara di Coppa Italia contro la Sampdoria. Però dopo appena 17, su un allungo nemmeno così eclatante, ha sentito una fitta alla coscia. Ha alzato il braccio e ha chiesto la sostituzione. Ciao ciao. Fuori il francese e dentro Goldaniga. In porta c’è Reina classe 1982 e al centro dell’attacco Belotti coetaneo di