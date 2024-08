I cani hanno invaso le spiagge Cresce la protesta sulla costa maremmana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Grosseto, 11 agosto 2024 – Ci sono di tutte le misure, ma soprattutto di media grandezza. Sono, che questa estateletteralmentelagrossetana e dunque anche ledel litorale. E laproprio in questi giorni è salita di tono. Un gruppo di turisti (insieme a loro anche molti grossetani)iniziato una(che nei prossimi giorni dovrebbe anche concretizzarsi con una lettera da consegnare direttamente nelle mani del sindaco) per tutti questi animali che scorrazzanospiaggia. Con una particolarità , però: che quelle zone sarebbero interdette agli amici a quattro zampe. Le zone in questione sono quelle che vanno da Fiumara, fino alle Marze. Una zona in questo momento molto frequentata. E che avrebbe solo una piccola fetta di quella spiaggia dedicata ai. Ma quella piccola "Bau Beach" si è "allargata" in maniera discutibile.