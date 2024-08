Ginevra la campionessa in ’esilio’ Tanti sacrifici per questa medaglia Sarei felice di tornare a Empoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024)(Firenze), 10 agosto 2024 – Sempre controcorrente. Bracciata dopo bracciata, con il cuore sott’acqua, senza mai mollare. L’impresa nella Senna diTaddeucci viene da lontano, si è costruita tra ostacoli e. In un contesto difficile anche per una come lei, abituata a nuotare in acque libere, più agitate e profonde, talvolta anche poco limpide, dove la fatica si sente di più. Negli ultimi mesi si è allenata a Signa, a due passi da casa, in una piccola vasca da 25 metri che in estate viene presa d’assalto dai bagnanti. Eppure per lei è stato un po’ come essere in, lontana da, doveè nata e cresciuta come nuotatrice.