Formazioni ufficiali Sampdoria-Como trentaduesimi Coppa Italia 2024 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Ledi, valida per idella/2025. Dopo la storica promozione in A, l’ambizioso club lombardo cerca il passaggio del turno al ‘Ferraris’ contro i blucerchiati, costretti invece a un altro anno di Serie B. Primo importante test dunque per gli uomini di Fabregas, che esordiranno in campionato il prossimo lunedì contro la Juventus. Appuntamento alle 20.45 di domenica 11 agosto con il calcio d’inizio. Di seguito le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.