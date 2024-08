Femminicidio Lucia Felici la confessione choc | L’ho strangolata perché aveva mal di testa Ora vorrei andare al funerale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) La tragicadi Carmine “Frank” Alfano, l’84enne che ha strangolato la moglie, di 75 anni, a Castelnuovo di Porto, è un racconto agghiacciante. “Lei si lamentava per il mal di,” ha dichiarato Alfano durante l’interrogatorio con il pm della procura di Tivoli. “Ho iniziato a massaggiarle la fronte, ma continuava a lamentarsi. Non cepiù fatta e le ho stretto le mani al collo per cinque minuti, fino a quando è morta”.Leggi anche: Reggio Emilia, Valentina Fino muore a soli 31 anni: un volo di 100 metri in un canaloneè stata trovata dai carabinieri distesa a terra, con le gambe sollevate sul letto, una posizione che lascia dubbi su come vi sia finita. È certo, però, che la donna ha lottato fino all’ultimo: sulla schiena di Alfano sono stati rinvenuti segni di graffi, segno di un disperato tentativo di difendersi.