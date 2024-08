Caldo estremo in Lombardia temperature oltre i 40 gradi percepiti | a Milano allerta isole di calore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Continua l’meteo pereccessivo in, conche nei prossimi giorni potrebbero toccare i 40nelle grandi città. Questa ondata è causata dall’anticiclone africano, che manterrà leben al di sopra della media stagionale, portando a condizioni di afa e di rischio per le categorie più fragili come malati e anziani. Per domenica, in particolare, bollino rosso a Brescia e bollino arancione a. Secondo le previsioni di Arpae 3B Meteo, nonostante illa probabilità di fenomeni temporaleschi significativi è estremamente bassa, il che significa che l’afa potrebbe persistere senza il sollievo di piogge?. Preoccupa anche l’effetto “isola di”, cioè le zone diurbano causate dall’asfalto e dai palazzi negli agglomerati cittadini, che possono aumentare di molto la temperatura percepita.