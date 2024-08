Calciomercato Milan Youssouf Fofana a tutti i costi anche tra un anno a parametro zero La strategia di Moncada

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 11 agosto 2024), Geoffrey Moncada prova l’affondo decisivo per: in caso di risposta negativa c’è l’ideanel 2025 Il braccio di ferro tra ile il Monaco, per quanto riguarda l’affare, continua e la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta cercando ini modi di portare l’acqua al proprio mulino, mettendo fine a quella che è diventata una vera e propria telenovela. In via Aldo Rossi, infatti, Moncada ha deciso di formulare un’altra offerta. La nuova offensiva (l’ultima proposta era stata da 17 milioni di euro) dovrebbe raggiungere ma non oltrepassare il tetto dei 20 milioni di base fissa. C’è, però, l’idea di inserire una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Prima bisognerà, comunque, riallacciare i rapporti con il club del Principato, che negli ultimi giorni si erano un po’ incrinati.