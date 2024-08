Busto Arsizio ubriaco fradicio in ospedale insulta i medici e spacca tutto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Aveva ingerito fiumi di alcol e per questo si era diretto verso il Pronto Soccorso. Ma una volta arrivato all’è letteralmente impazzito, iniziando are il personale della struttura e rompendoquello che gli passava tra le mani. Questo quanto accaduto nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 11 luglio, intorno alle 7, all’di, dove un paziente, sotto i fumi dell'alcool, ha dato in escandescenza. L’uomo ha anche aggredito il personalendo le attrezzature informatiche per il Triage (la prima valutazione per l'accesso). Come è stato riferito, l'uomo, visibilmente alterato, ha perso il controllo e ha addirittura lanciato il monitor di un pc che ha schivato gli altri pazienti in attesa di essere visitati. Poi si sarebbe scagliato contro una infermiera e un medico che sono intervenuti per calmarlo.