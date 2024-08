12 oro 13 argento 15 bronzo e ben 25 medaglie di legno | l’Italia straccia la concorrenza

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 11 agosto 2024) Quanti quarti posti ci sono stati per la delegazione italiana alle Olimpiadi di Parigi? Ben 25. Ma non ditelo ad Elisabetta Caporale. Benedetta Pilato quarta, Elisabetta Caporale: “Ma sei felice? Ci aspettavamo il podio” – la sua reazione piccata https://t.co/XSVo3sbenk — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 1, 2024 Con 25didiventa il paese che ha “conquistato” più quarti posti in questi giochi. Dopo di noi c’è la Francia (con 19di), seguita da Stati Uniti d’America (18), Gran Bretagna (17) e Spagna (16). Fra le italiane più premiate con questo particolare titolo ci sono Chiara Pellicani e Simona Quadarella che hanno vinto rispettivamente ben duedia testa.