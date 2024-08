Udinese | ufficiale l’arrivo di Alexis Sanchez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Dopo settimane di rumors, ora è arrivata l'ufficialità:è un nuovo giocatore dell'. Il cileno classe '88 torna dunque in Friuli, nella squadra che ha lanciato la sua carriera in Europa, piena di successi tra Barcellona, Arsenal e Inter tra le altre. El Nino Maravilla ha vestita la maglia bianconera dal 2008 al 2011, collezionando 21 reti in 112 presenze, prima della sua partenza verso i blaugrana, cessione che ha portato oltre 35 milioni nelle casse del club di Pozzo.completa dunque il reparto offensivo della formazione di Runjaic, a cui aggiungerà esperienza e la sua classe sconfinata. El Niño is back ???? #Forza#AlèUdin #pic.twitter.com/aS47gi0Rzo —Calcio (@1896) August 10, 2024