Tamberi ha avuto un’altra colica renale | È tutto finito…

(Di sabato 10 agosto 2024)molla le Olimpiadi, o almeno le speranze di conquistare una medaglia. Questa notte haun altro attacco ci coliche renali e il dolore non da tregua al portabandiera italiano. Lo ha comunicato lui stesso sul suo profilo Instagram. Poche parole che non lasciano molto spazio alla speranza.: «Ci ho sperato fino all’ultimo, no so come farò in queste condizioni a saltare» Sul suo post Instagram si legge: “Èfinito.Ci ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostantequello che era successo.Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così..Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa.Un altra.Sono passate 5 ore e ancora il male non passa.