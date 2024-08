Sicurezza il ministero metta più risorse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) "Ministro ci aiuti, qui è il Bronx". I residenti del supercondominio della Galleria 2 agosto vicino alla stazione, tra piazza XX Settembre e viale Pietramellara, spesso teatro di violenza e spaccio, hanno scritto al ministro Matteo Piantedosi, denunciando degrado e illegalità, e chiedendo che "la criminalità vegna fermata". D’accordo ’senza se e senza ma’ il presidente del quartiere Porto-Saragozza, Lorenzo Cipriani: "La richiesta dei residenti nei condomini di Galleria 2 Agosto ha chiaramente individuato nel governo, e nel suo rappresentante, il ministro Piantedosi, l’istituzione da chiamare in causa per affrontare la questionedella zona. Il Comune da parte sua ha installato telecamere che mette a disposizione degli inquirenti, cura la pulizia della galleria a proprie spese ed è disponibile a organizzare eventi in collaborazione con residenti e negozianti".