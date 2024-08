Sacchi | Inzaghi sta crescendo Inter favorita in un caso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024)vistato da Sport Mediaset a margine di un evento per presentare il suo nuovo libro, l’ex allenatore Arrigoha elogiato Simonee detto la sua sulle possibilità dell’di confermarsi campione d’Italia. CRESCITA – Arrigo, in genere non troppo prodigo di complimenti nei confronti dell’, ha detto la sua proprio sulla squadra di Simonee sulle possibilità di confermarsi campioni d’Italia al termine del prossimo campionato. Queste, nel dettaglio, le sue parole: «L’allenatore è bravo e sta, gli auguro che possa farlo ancora di più. L’Intrr ha vinto meritatamente, adesso è importante cheabbia la certezza di avere delle persone che non credano di essere arrivate. Se sarà così, loro partono assolutamente come favoriti».