Quest’estate ci sono i falò a Temptation Island un tempo le toccate-e-fughe dell’Avvocato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 agosto 2024) Hanno addirittura montato maxi schermi in piazzette accaldate per guardare tutti insieme, accasciati sulle sedie di plastica bianca, lo spettacolo d’arte varia delle corna altrui. Ammettiamolo, il brivido dell’estate è stato. Ascolti monstre raccontano che assistere ai tradimenti di esimi sconosciuti è una gioia infinita. Trionfo dell’uomo medio? Quasi imprescindibile lezione sociologica. Umberto Eco ci avrebbe scritto più di un libro. E poi, come diceva il poeta, se non puoi più dare il cattivo esempio, almeno dai buoni consigli. Allora tutti a tifare per il tatuatissimo Raul, idolo delle masse, duro e puro, che a casa si è portato, non più la fidanzata Martina, ma 500 mila follower su TikTok, oggi bene assai più prezioso. Il segreto del successo è uno solo: ognuno di noi, sapendolo o negandolo, è stato, almeno una volta nella vita, «cervo a primavera».