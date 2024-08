Quelli delle seconde occasioni | i nostri giganti a cinque cerchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Lenon capitano per caso. Nella vita bisogna andarsele a prendere per cambiare finali che paiono già scritti. E Sara Errani se l’è andata a prendere, cogliendo l’oro nel doppio femminile del tennis alle Olimpiadi di Parigi in una medaglia che è il simbolo della spedizionenostre terre: se l’è andata a prendere fisicamente, muovendosi a rete, lei che per una vita è stata dietro una linea di fondo a palleggiare contro le valchirie del tennis, da Serena Williams a Maria Sharapova; e se l’è andata a prendere mentalmente, lei che per una vita ha vinto tutto nei tornei più importanti,del Grande Slam, ma che poi aveva divorziato dalla storica compagna di tante battaglie (Roberta Vinci) e infine era rimasta inguaiata in una storia di doping con tanti aspetti insensati. Precipitando in classifica. Ma forse mai davvero nel morale.