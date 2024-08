Parigi 2024 Mornati | noi competitivi in 8 anni da 57 a 80 finali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 ago. (askanews) – “Secondo me è quello che è più significativo oggi al netto del gioco delle medaglie, che lascio ad altri: siamo a 36 virtualmente 37 con quella della pallavolo rispecchiano quelle che sono poi le previsioni che avevamo: queste erano le proiezioni e le analisi e più o meno ci siamo. Io avevo detto in tempi non sospetti di non guardare il numero delle medaglie perché coprono tanti di quelle che possono essere magari i lati positivi e i lati negativi”. Lo ha detto il Segretario generale del CONI e Capo missione a, Carlo, tracciando un bilancio tecnico dei Giochi dal punto di vista italiano.