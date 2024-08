Oltre 1200 b&b in città | le nuove regole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) di Enrico Mattia Del Punta PISA Anche a Pisa, a partire dal prossimo primo settembre scatta l’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (Cin) per tutte le strutture ricettive turistiche e le locazioni turistiche. Il Cin, codice univoco, sarà essenziale per l’identificazione e la promozione di ogni alloggio destinato a finalità turistiche. Il codice sarà ottenibile attraverso la piattaforma digitale della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (Bdsr), realizzata dal Ministero del turismo in collaborazione con le Regioni. La richiesta del Cin dovrà essere effettuata tramite il portale del Ministero del turismo, accedendo con Spid o carta d’identità elettronica del titolare e/o legale rappresentante della struttura ricettiva.