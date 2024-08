Olimpiadi medaglia d’argento nel Medison

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024) Emozioni a non finire al velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines durante la sesta giornata delle gare di ciclismo su pista delledi Parigi 2024. La coppia italiana composta da Elia Viviani e Simone Consonni ha conquistato una straordinarianella Madison maschile, al termine di una gara ricca di colpi di scena e di drammatiche cadute. La competizione è stata un autentico spettacolo di strategia e resistenza, con le squadre che si sono affrontate in una serie di sprint e attacchi continui. Sin dall’inizio, la gara si è rivelata particolarmente combattuta. Dopo una serie di sprint iniziali vinti dall’Austria e da altre nazioni in lotta per il podio, l’Italia ha preso il comando con una spettacolare prestazione nel nono sprint, dove Viviani e Consonni sono riusciti a guadagnare il giro e a portarsi in testa alla classifica con 40 punti.