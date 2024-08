LIVE Superbike GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Razgatl?o?lu favorito d’obbligo

Leggi tutta la notizia su oasport

Il programma del week-end di Portimao Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladel GP, settima tappa del Mondiale. Riprende dopo una breve sosta la stagione agonistica, un nuovo fine settimana da non perdere all'interno della spettacolare circuito di Portimao. Toprak Razgatl?o?lu è il, il turno di ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team è saldamente al comando della classifica assoluta della serie dopo aver dominato senza rivali i round di Misano Adriatico, Donington Park (Regno Unito) e Most (Repubblica Ceca). Ducati insegue con il campione del mondo in carica spagnolo Alvaro Bautista e con il nostro Nicolò Bulega in un fine settimana in cui anche Yamaha e Kawasaki potrebbero inserirsi nella sempre serrata bagarre per il podio.