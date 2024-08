Incidente choc in Brasile precipita aereo con 61 persone | cos’è successo?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilè sottoper il devastanteavvenuto ieri che ha provocato la morte di tutte le 61a bordo, compresi i 4 membri dell’equipaggio. Si tratta di un bimotore ATR 72 della compagnia Voepass, partito da Cascaval e diretto a Guarulhos, dove non è mai arrivato, che si è schiantato in un complesso residenziale della città di Vinhedo. Gli investigatori hanno recuperato le scatole nere e stanno esaminando l’per risalire alle cause. Le cause del catastroficoAl momento sono varie le piste seguite dagli inquirenti e una delle cause del devastantepotrebbe essere il gelo. La compagnia aerea ha ammesso che l’ATR 72 è piuttosto sensibile al gelo, ma ha confermato che il sistema antigelo era perfettamente funzionante al momento del decollo, come confermato dall’ad Eduardo Busch.