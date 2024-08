GIULIA RUSSO su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Abbiamo realizzato il 5 agosto un episodio che è un appuntamento speciale di “” dedicato al Concorso Canoro Voglio Cantare, un contest musicale che si svolgerà a Santa Ninfa il 10 e l’11 agosto, presso Piazza Libertà. E’ con noi una delle finaliste del concorso Voglio Cantare,. Chi èha 19 anni e canta da quando ha 10 anni, ma da autodidatta. Da qualche anno ho iniziato a prendere lezioni di canto e a dedicarsi interamente alla musica. Prende parte a diversi festival importanti, come Je so Pazzo Music Festival, Sanremo New Talent, Sanremo Jukebox, Una voce per lo Jonio, partecipando anche a diverse masterclass canore che hanno contribuito alla formazione musicale. Inoltre ha preso parte anche “a diversi importanti festival locali che mi hanno permesso di acquisire una maggiore padronanza sul palcoscenico”.