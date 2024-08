Ford con la tecnologia BlueCruise si guida senza mani sulle autostrade di 15 paesi UE

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Passi avanti, lenti ma inesorabili, verso vetture sempre più automatizzate.libere al volante, certo, ma anche occhi fissi sulla strada. Quindi una sorta di libertà vigilata, diautonoma ma fino ad un certo punto. Detto questo, quello dipiù che un passo è un salto in lungo davvero da record olimpico, in tema didel futuro che poi è anche un po’ presente. Perché ladell’Ovale Blu, denominataper unaautonoma di livello 2 ha ottenuto recentemente l’approvazione per l’utilizzo in 15europei diventando di fatto il più diffuso nel suo genere nel vecchio continente.