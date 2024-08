Economia in Toscana 71 crisi aziendali e boom della cassa integrazione | i numeri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Firenze, 10 agosto 2024 – Crescono di oltre il 42% le ore autorizzate diin. Sono salite da 12,7 milioni del primo semestre 2023 ai 18 milioni del primo semestre 2024. Un dato, quale emerge dall'elaborazione Uil su dati Inps, che in fondo non sorprende. E' emergenza nel settore moda, il Pil è stagnante e se l'occupazione cresce riguarda per la maggior parte posti precari e di scarsa qualità (anche remunerativa). Allamoda è legata anche quella di partemeccanica e presto potrebbero aggiungersi altri settori. In tutta la regione si contano 71industriali, che coinvolgono oltre 11.500 lavoratori. Giusto per citare alcune vertenze: Gkn, Jsw a Piombino, Avicoop Amadori nel senese, Sanac a Massa, Venator a Grosseto, Fimer su Arezzo. Un contesto che si riflette ovviamente sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali.